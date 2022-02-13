«Челси» выложил фото Абрамовича с кубком после победы на клубном ЧМ: «Идеальная картина»

«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, одолев «Палмейрас» (2:1) в финале. Пресс-служба лондонского клуба после этого в твиттере выложила фото с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, где он держит в руках кубок.