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Путин заявил, что "Газпром" переживет отказ Европы от поставок газа из России

Путин заявил, что "Газпром" переживет отказ Европы от поставок газа из России

Компания "Газпром" переживет отказ европейский стран от закупок российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.

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