Путин заявил, что "Газпром" переживет отказ Европы от поставок газа из России

Компания "Газпром" переживет отказ европейский стран от закупок российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.