Санду победила на выборах в Молдове за счет зарубежных голосов

В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Молдовы, бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло по результатам подсчёта 100% голосов внутри страны получил 51,19%.
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