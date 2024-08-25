В 2028 году Китай запустит обсерваторию для поисков «новой Земли»

Художественное изображение обсерватории «Земля 2.0» / © CAS Проект «Земля 2.0» (ET), предложенный Шанхайской астрономической обсерваторией при Китайской академии наук, предполагает использование шести широкоугольных оптических телескопов с апертурой 28 сантиметров для наблюдения примерно за двумя миллионами звезд в звездном поле миссии «Кеплер» и других, более крупных близлежащих регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии