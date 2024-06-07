Politico: Байден не поддержал идею Макрона по отправке инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем телефонном разговоре с главой Соединенных Штатов Джо Байденом предлагал отправить западных инструкторов на Украину, но американский лидер данную идею не поддержал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии