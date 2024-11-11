На Алтае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку. Рейтинг регионов

В целом по стране этот показатель составляет 54% Алтайский край находится на 53-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой (по ипотечным платежам), сообщает РИА Новости.