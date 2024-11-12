В Абхазии прошло экстренное заседание из-за массовых беспорядков в стране

Экстренное заседание Совета безопасности Абхазии после блокировки мостов протестующими на центральной автотрассе страны провел президент республики Аслан Бжания, 12 ноября сообщает сообщила пресс-служба главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии