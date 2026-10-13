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ИА Регнум

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Депутат Рады призвала начать мобилизацию женщин на Украине

Депутат Рады призвала начать мобилизацию женщин на Украине

На Украине необходимо начать мобилизацию женщин, а также обязать всех юношей и девушек проходить службу в армии сразу после окончания школы.

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