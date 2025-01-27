В Иркутске полицейские и общественник организовали урок патриотического воспитания для школьников

На днях инспекторы по делам несовершеннолетних отделения полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с членом Общественного совета при городском управлении Ириной Терновой посетили учащихся средней общеобразовательной школы № 64 города, где провели профилактическую беседу и показали фильм патриотической направленности.