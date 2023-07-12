Театр абсурда

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Минобороны РФ получило от вагнеров «более 2 тысяч единиц техники и вооружения»

Минобороны РФ получило от вагнеров «более 2 тысяч единиц техники и вооружения»

"Вооружёнными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается приём вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер».

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