Признание независимости Донбасса: Истерика мировых СМИ   

Что с них взять? Они болящие Тон задаёт американская пресса, ближе всего находящаяся к центру принятия решений, касающихся мировой гегемонии и подавления всяких попыток построения многополярного мира и всякого мнения, противоречащего Вашингтону.
Что с них взять? Они болящие Тон задаёт американская пресса, ближе всего находящаяся к центру принятия решений, касающихся мировой гегемонии и подавления всяких попыток построения многополярного мира и всякого мнения, противоречащего Вашингтону.
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