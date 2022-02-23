Царьград

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Признание независимости Донбасса: Истерика мировых СМИ   

Признание независимости Донбасса: Истерика мировых СМИ   

Что с них взять? Они болящие Тон задаёт американская пресса, ближе всего находящаяся к центру принятия решений, касающихся мировой гегемонии и подавления всяких попыток построения многополярного мира и всякого мнения, противоречащего Вашингтону.

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