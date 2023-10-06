Рафаэль Надаль возобновил тренировки

Именитый испанский теннисист не собирается завершать свою выдающуюся карьеру. Рафа Надаль разместил на своей странице в одной из социальных сетей видео того, как он снова тренируется, возвращая себе спортивную форму.
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