Хинштейн назвал удары по Белгороду преступлением против человечества

Удары по Белгороду - это преступление против человечества. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
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