Никите Кологривому даже не снились доходы как у Александра Петрова

Актер Александр Петров уделал Никиту Кологривого. Недавно возникла настоящая сенсация вокруг Никиты Кологривого, который требует 12 миллионов рублей за участие в рекламе и строго соблюдения своих условий.
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