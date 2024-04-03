Более 13 тыс. обращений от москвичей по вопросам программы реновации обработано с начала года

Специалисты Департамента градостроительной политики, Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации за первый квартал 2024 года приняли и обработали 13200 обращений от жителей столицы.
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