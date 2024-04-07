17 июля исполнится 10 лет с момента катастрофы пассажирского самолёта Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом, ставшей предметом бешеной антироссийской истерии в империалистической западной прессе.
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