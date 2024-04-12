Расчеты новейших БПЛА сорвали ротацию диверсантов ВСУ на приграничной территории

Скриншот из видео Расчеты новейших беспилотников "Суперкам" группировки прикрытия госграницы вскрыли пункты временного базирования и пресекли ротацию подразделений террористических формирований ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.
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