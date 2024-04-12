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Расчеты новейших БПЛА сорвали ротацию диверсантов ВСУ на приграничной территории

Расчеты новейших БПЛА сорвали ротацию диверсантов ВСУ на приграничной территории

Скриншот из видео Расчеты новейших беспилотников "Суперкам" группировки прикрытия госграницы вскрыли пункты временного базирования и пресекли ротацию подразделений террористических формирований ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.

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