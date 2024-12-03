Врача в Пензе убило веткой дерева во время пробежки

Во время утренней пробежки трагически завершилась жизнь 41-летнего мужчины из Пензы. Он вел здоровый образ жизни, работал врачом и был любителем пробежек на свежем воздухе, но, к сожалению, не мог предположить, что выйдя из дома 25 ноября, он столкнется с роковым обстоятельством.