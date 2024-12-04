Достояние республики: в Ялте выявили два объекта культурного наследия

Достояние республики: в Ялте выявили два объекта культурного наследияОдин из символов города получил охранный статус — сторожка при имении княгини Екатерины Долгоруковой, известная в народе, как «Дом с петушком».
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