Россияне бурно отреагировали на озвученные в США сроки «нападения» РФ на Украину...

Российские читатели информационного издания Fox News раскритиковали статью подполковника США в отставке Роберта Магинниса, посвященную противостоянию России и Украины на международной арене.
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