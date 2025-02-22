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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — участникам проведения специальной военной операции (СВО), проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга.

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