Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — участникам проведения специальной военной операции (СВО), проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга.
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