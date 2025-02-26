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Царьград

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Переселят, куда надо. Петербург добился реновации хрущёвок на своих условиях

Переселят, куда надо. Петербург добился реновации хрущёвок на своих условиях

В России могут ввести новые правила реновации.В Госдуме прошло первое чтение проекта, вносящего изменения в законодательство о комплексном развитии территорий.

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