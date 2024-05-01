10 легендарных ФОТО советского спорта

Самые эмоциональные и яркие моменты состязаний, запечатленные в необычных ракурсах. После полутора лет ремонта московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ) наконец открыл свои двери для посетителей с несколькими новыми выставками из собрания музея.