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Перед шестыми родами внучка Стрижeнова написала завещание и оставила прощальную записку детям

Перед шестыми родами внучка Стрижeнова написала завещание и оставила прощальную записку детям

Внучка Стриженова одна воспитывает шестерых детей. Примечательно, что перед последними родами 36-летняя Александра оставила прощальное письмо и завещание.

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