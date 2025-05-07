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Выставку фильмов военных лет открыл в Абхазии московский Музей кино

Выставку фильмов военных лет открыл в Абхазии московский Музей кино

Музей кино на ВДНХ открыл в Абхазии выставку, посвящённую 80-летию Победы над фашистской Германией. Основой юбилейной экспозиции «Кино Победы» стали фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из музейных фондов.

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