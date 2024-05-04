Директор ЗАЭС Яшина: дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
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