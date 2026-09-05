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Контрафронт

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Мозамбик: Один человек был убит и солдат был ранен, когда предполагаемые боевики Исламского...

Мозамбик: Один человек был убит и солдат был ранен, когда предполагаемые боевики Исламского государства (ИГ) атаковали район Марангира округа Маррупа, провинция Ньяса, 3 сентября.

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