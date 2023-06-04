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На Троицкой неделе 2023 года некоторую работу нельзя выполнять

На Троицкой неделе 2023 года некоторую работу нельзя выполнять

На Троицкой неделе 2023 года некоторую работу нельзя выполнять Марина Онегина4 июня 2023 года православные отмечают Троицу, и с понедельника начнется Троицкая неделя.

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