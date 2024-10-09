МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА НЕ БРАЛИ В 10 КЛАСС. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТАКОЕ ВОЗМОЖНО. ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ОБЪЯСНИЛ ТРИ ПРОБЛЕМЫ

ФОТО: BELKIN ALEKSEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS В московской школе №57 прокурорская проверка. Причиной стало то, что одного из школьников не брали в 10 класс, хотя и места были, и ОГЭ весной он сдал нормально.
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