7 февраля учащиеся 6 классов посетили Могилевский областной центр безопасности жизнедеятельности.

Центр разделен на локации, каждая из которых иллюстрирует определенные тематические блоки????Центр разделен на локации, каждая из которых иллюстрирует определенные тематические блоки: пожарная безопасность, поведение на водоемах, в лесу,, на дороге, оказание первой помощи, безопасность при обращении с электро- и газовым оборудованием, поведение в к .