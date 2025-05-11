Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой. Представляем прогноз на 11 мая в Курске

Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой. Представляем прогноз на 11 мая в КурскеСегодня, 11 мая, природа словно решила устроить себе день водных процедур — дождь льёт как из ведра, а температура воздуха составляет +10 °C.
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