Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Коллаж Царьграда Не успели абхазские революционеры толком порадоваться отстранению от власти президента Аслана Бжании и премьер— министра Александра Анкваба, а в республике уже разразился серьёзный энергетический кризис.
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