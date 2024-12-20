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Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Коллаж Царьграда Не успели абхазские революционеры толком порадоваться отстранению от власти президента Аслана Бжании и премьер— министра Александра Анкваба, а в республике уже разразился серьёзный энергетический кризис.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Халява всегда заканчивается, и заканчивается для большинства халявщиков неожиданно. Но вот последствия у всех разные.....
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13 час.
Александр Котов
Одна трепотня.
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9 час.
Модест
Больше Ардзинбов, хороших и разных! Абхазы, не останавливайтесь! Мандарины свои скормите коровам или вывалите в речку, как вы это умеете. Ну и остальных депутатов перестреляйте, их у вас много и всё равно все дураки бесполезные.
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5 час.

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