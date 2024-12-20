Отказали лично Путину. "Живите как хотите": Россия отказалась содержать неблагодарную Абхазию

Халява всегда заканчивается, и заканчивается для большинства халявщиков неожиданно. Но вот последствия у всех разные.....

Модест

Больше Ардзинбов, хороших и разных! Абхазы, не останавливайтесь! Мандарины свои скормите коровам или вывалите в речку, как вы это умеете. Ну и остальных депутатов перестреляйте, их у вас много и всё равно все дураки бесполезные.