Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк». Минниханов отправился с Парка Победы на Парад на советском автомобиле ГАЗ 14 — Чайка с фотографией своего дяди — Минниханова Галимзяна Миннехановича.