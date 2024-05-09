Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк». Минниханов отправился с Парка Победы на Парад на советском автомобиле ГАЗ 14 — Чайка с фотографией своего дяди — Минниханова Галимзяна Миннехановича.
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