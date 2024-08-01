КНР и Индия договорились поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах

Пресс-служба МИД Китайской Народной Республики проинформировала о том, что в ходе переговорного процесса власти державы заключили с индийским правительством договорённости о поддержании мирного сосуществования в тех регионах, которые расположены неподалёку от общих границ.
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