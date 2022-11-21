Онколог Копосов сказал о возможности замедления распространения опухоли на поздних стадиях

Причины возникновения рака давно уже стали известны врачам. Это может передаваться наследственно, а также появляться посредством радиации и других токсических веществ Как сообщает источник ОСН, скорость развития раковых клеток может быть различной.
Причины возникновения рака давно уже стали известны врачам. Это может передаваться наследственно, а также появляться посредством радиации и других токсических веществ Как сообщает источник ОСН, скорость развития раковых клеток может быть различной.
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