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Царьград

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Хотим, как в Ирландии? 20% всего населения - это мигранты. Народ в ярости

Хотим, как в Ирландии? 20% всего населения - это мигранты. Народ в ярости

Каждый день в Ирландию прибывают сотни мигрантов, сейчас их приблизительно миллион человек, общее же население страны - 5,3 миллиона человек.

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