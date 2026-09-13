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Царьград

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SpaceX увеличила число спутников Starlink до 11,1 тыс.

SpaceX увеличила число спутников Starlink до 11,1 тыс.

SpaceX увеличила орбитальную группировку Starlink до 11 133 спутников, обеспечивая интернет более 10 млн человек.

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