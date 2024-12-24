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Центральный банк пояснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Центральный банк пояснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Дефицит рабочей силы может привести к разгону инфляции при снижении ключевой ставки.фото: cbr.ruВ условия текущей экономической ситуации снижение ключевой ставки может привести к разгону инфляции, потому как дефицит рабочей силы и других ресурсов ведут к увеличению издержек производства.

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