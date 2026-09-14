Совет по правам человека предложил ограничить соцсети для детей

Разные страны вводят возрастные ограничения на доступ детей к соцсетям. Малайзия установила ценз в 16 лет, а Турция запретила доступ до 15 лет с октября 2026 года.
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