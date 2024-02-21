Неизвестные пытались заглушить военную радиосвязь под Новосибирском

Связисты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, выполнили комплекс мероприятий по противодействию радиоподавления основных линий связи средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии