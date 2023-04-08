Рогов: указ Зеленского нужен, чтобы запугать жителей Запорожской области

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории России 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 апреля, сообщает ТАСС.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории России 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 апреля, сообщает ТАСС.
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