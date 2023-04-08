smi.today

4 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Неужели и там, в недрах МО РФ засели ..."недоброжелатели"? А говорили, что Сердюкова не допускали до РСВН... Значит, ...Генерал призвал в...
  • Валентин Щербаков
    Эта лживая нацистскаяч шлюха Бербок решила китайцев напрячь Тайванем, а самой расслабиться русофобией...Зачем глава МИД Ф...
  • Ole Ole
    Не их собачье дело ))) КНР имеет право делать то, что делает США. И даже больше 😆. Россия тоже не оставит Китай в бедеWP: Разведка США ...

Рогов: указ Зеленского нужен, чтобы запугать жителей Запорожской области

Рогов: указ Зеленского нужен, чтобы запугать жителей Запорожской области

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории России 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 апреля, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх