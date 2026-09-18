Дроны ВСУ прервали концерт Uma2rman в Сочи на 10 секунд

Концерт Uma2rman в Сочи прервался спустя 10 секунд из-за угрозы атаки дронов ВСУ 17 сентября. Руководство ввело эвакуацию, а в Минобороны сообщили об уничтожении 629 беспилотников над российскими регионами и морями.
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