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Курская авантюра дорого стоила Зеленскому. До коллапса на фронте - три недели

Курская авантюра дорого стоила Зеленскому. До коллапса на фронте - три недели

Атака на Курск оказалась очередной военной авантюрой Зеленского и уже дорого обходится Украине. Немецкий аналитик Юлиан Рёпке уверяет, что до коллапса на фронте остаётся всего три недели.

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