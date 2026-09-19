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ТСН24

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Миляев сообщил о новой атаке на Тульскую область - еще 10 БПЛА

Миляев сообщил о новой атаке на Тульскую область - еще 10 БПЛА

Вечером 19 сентября в Тульской области сбили еще 10 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

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