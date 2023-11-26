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Крымское информационное агентство

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Четыре улицы освободили от поваленных деревьев в Керчи

Четыре улицы освободили от поваленных деревьев в Керчи

В Керчи открыли движение по улицам Сморжевского, Пошивальникова, Кирова и Комарова. Фото: администрация Керчи«Благодаря оперативной работе зеленхоза и МУП «ЖилсервисКерчь», дороги освобождены от поваленного ветром сухостоя.

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