Четыре улицы освободили от поваленных деревьев в Керчи

В Керчи открыли движение по улицам Сморжевского, Пошивальникова, Кирова и Комарова. Фото: администрация Керчи«Благодаря оперативной работе зеленхоза и МУП «ЖилсервисКерчь», дороги освобождены от поваленного ветром сухостоя.
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