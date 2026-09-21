Сеть Х4 Падел откроет в Петербурге крупнейший в городе клуб на 11 кортов

Объект на 4500 кв. м с потолками высотой 20 метров появится на Лиговском проспекте этой осенью, а рынок падела в России за год вырос в четыре раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Lush закроет кажд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым