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Царьград

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Симоньян - швейцарскому Die Weltwoche: "Да вы офигели? Вы воюете с нами пятый год, теперь мы воюем с вами тоже"

Симоньян - швейцарскому Die Weltwoche: "Да вы офигели? Вы воюете с нами пятый год, теперь мы воюем с вами тоже"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, в котором жёстко ответила на вопросы о дальнейшей эскалации и ответственности России за предотвращение ядерного конфликта.

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