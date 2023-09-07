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Рябков: со стороны РФ инициатив по контактам с США не предвидится, диалога нет

Рябков: со стороны РФ инициатив по контактам с США не предвидится, диалога нет

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Российская Федерация продолжает контакты с США только по гуманитарным вопросам, по основным вопросам диалог отсутствует, и Москва не будет его инициировать.

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