Рябков: со стороны РФ инициатив по контактам с США не предвидится, диалога нет

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Российская Федерация продолжает контакты с США только по гуманитарным вопросам, по основным вопросам диалог отсутствует, и Москва не будет его инициировать.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Российская Федерация продолжает контакты с США только по гуманитарным вопросам, по основным вопросам диалог отсутствует, и Москва не будет его инициировать.
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