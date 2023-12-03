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В США заявили о новой тактике российских войск против ВСУ

В США заявили о новой тактике российских войск против ВСУ

«Нанесение «двойных ударов» с использованием систем «Искандер-М хотя и потребовало затрат большего количества ракет, позволило значительно увеличить потери среди украинского передовых частей», — сообщает портал Military Watch MagazineПотери украинских военных резко выросли из-за нанесения двойных ударов ракетами «Искандер-М» по военным целям.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Какая новая тактика, медленное выдавливания бесов, надо валить их беспощадно, сметая все на своем пути, иначе они так и будут шариться по миру в поисках денег.
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12 час.

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