На юге Петербурга предупредили технологические нарушения на теплосетях

Благодаря инновационной диагностике «Теплосеть Санкт-Петербурга» выявила ненадёжный участок трубопровода на проспекте Космонавтов, 64, после чего было принято решение о скорейшем ремонте до развития возможного дефекта.
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